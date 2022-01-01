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Подъемник ножничный F6105 AE&T (380В)
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Ножничные подъемники
    Подъемник ножничный F6105 AE&T (380В)
    Арт. aet_374
    Подъемник ножничный F6105 AE&T (380В)

      Подъемник ножничный F6105 AE&T (380В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_374

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		824
      Габариты, мм
      		1540х1940
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножничный подъемник AE&T 380В F6105 предназначен для шиномонтажа и кузовных работ. Данная модель не требует специально подготовленного места для установки. Данная модель хорошо подходит для работы в шиномонтажных мастерских, на станциях технического обслуживания автомобилей. Подъемник защищен от перегрузок, благодаря предусмотренному предохранительному клапану. Вся конструкция имеет специальное покрытие, которое предотвращает образование коррозии. Ширина трапа 550 мм. Длина трапа 1540 мм. Расстояние между трапами 800 мм. Время подъема 60 сек. Давление в гидросистеме 210 бар. Ширина 1940 мм. Длина 1540 мм

        Преимущества

        • Защита кузова
        • Прочная металлическая конструкция
        • Удобное хранение
        • Электрогидравлический привод
        • Малое время подъема
        • Предохранительный клапан для защиты при перегрузке
        • Не требует специального обслуживания
        • Длина трапа - 1540-1760 мм
        • Ширина трапа - 550 мм
        • Расстояние между трапами - 800 мм
        • Время подъема - 60 сек
        • Давление в гидросистеме - 210-230 Бар
        • Каждый трап должен быть помещен в приямок глубиной 30 см