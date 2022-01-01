Подъемник ножничный F6105 AE&T (380В)

Преимущества

Защита кузова

Прочная металлическая конструкция

Удобное хранение

Электрогидравлический привод

Малое время подъема

Предохранительный клапан для защиты при перегрузке

Не требует специального обслуживания

Длина трапа - 1540-1760 мм

Ширина трапа - 550 мм

Расстояние между трапами - 800 мм

Время подъема - 60 сек

Давление в гидросистеме - 210-230 Бар

Каждый трап должен быть помещен в приямок глубиной 30 см

Ножничный подъемник AE&T 380В F6105 предназначен для шиномонтажа и кузовных работ. Данная модель не требует специально подготовленного места для установки. Данная модель хорошо подходит для работы в шиномонтажных мастерских, на станциях технического обслуживания автомобилей. Подъемник защищен от перегрузок, благодаря предусмотренному предохранительному клапану. Вся конструкция имеет специальное покрытие, которое предотвращает образование коррозии. Ширина трапа 550 мм. Длина трапа 1540 мм. Расстояние между трапами 800 мм. Время подъема 60 сек. Давление в гидросистеме 210 бар. Ширина 1940 мм. Длина 1540 мм