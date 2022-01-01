Подъемник ножничный F6105 AE&T (220В)
Арт. aet_151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|824
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Габариты, мм
|1540x1740x1940
- Ножничный подъемник AE&T 220В F6105 широко используется в автомастерских. Подъем осуществляется посредством электрогидравлического привода, что экономит время при проведении работ. В конструкции предусмотрен предохранительный клапан, который защищает станок при перегрузке. Подъемник занимает мало места в сложенном состоянии, что обеспечивает удобное хранение
Преимущества
- Специальный клапан, регулирующий скорость опускания
- Пневматическая система, управляющая замками безопасности механического типа
- Предохранительный клапан, срабатывающий при перегрузке подъёмника
- Гидравлическая синхронизация платформ
- Функция ручного аварийного спуска
- Пневматическое выключение стопорных механизмов
- 4 резиновые подушки, предусмотренные для защиты кузова машины от повреждений
- Наименьшая высота подъёма — 33 см
- Подача звукового сигнала при завершающем этапе спуска
- Общая ширина - 1 940 мм
- Общая длина - 1 540 - 1 740 мм
- Высота подъема - 2 060 мм
- Расстояние между трапами - 800 мм
- Длина трапов - 1 540 мм
- Ширина трапов - 550 мм
- Время подъема - 60 сек
- Давление в гидросистеме - 210 бар
- Прочная металлическая конструкция