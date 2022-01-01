Подъемник ножничный F6105 AE&T (220В)

Преимущества

Специальный клапан, регулирующий скорость опускания

Пневматическая система, управляющая замками безопасности механического типа

Предохранительный клапан, срабатывающий при перегрузке подъёмника

Гидравлическая синхронизация платформ

Функция ручного аварийного спуска

Пневматическое выключение стопорных механизмов

4 резиновые подушки, предусмотренные для защиты кузова машины от повреждений

Наименьшая высота подъёма — 33 см

Подача звукового сигнала при завершающем этапе спуска

Общая ширина - 1 940 мм

Общая длина - 1 540 - 1 740 мм

Высота подъема - 2 060 мм

Расстояние между трапами - 800 мм

Длина трапов - 1 540 мм

Ширина трапов - 550 мм

Время подъема - 60 сек

Давление в гидросистеме - 210 бар

Прочная металлическая конструкция

Ножничный подъемник AE&T 220В F6105 широко используется в автомастерских. Подъем осуществляется посредством электрогидравлического привода, что экономит время при проведении работ. В конструкции предусмотрен предохранительный клапан, который защищает станок при перегрузке. Подъемник занимает мало места в сложенном состоянии, что обеспечивает удобное хранение