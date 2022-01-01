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Подъемник ножничный F6105 AE&T (220В)
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Ножничные подъемники
    Подъемник ножничный F6105 AE&T (220В)
    Арт. aet_151
    Подъемник ножничный F6105 AE&T (220В)

      Подъемник ножничный F6105 AE&T (220В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_151

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		824
      Габариты, мм
      		1540x1740x1940
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножничный подъемник AE&T 220В F6105 широко используется в автомастерских. Подъем осуществляется посредством электрогидравлического привода, что экономит время при проведении работ. В конструкции предусмотрен предохранительный клапан, который защищает станок при перегрузке. Подъемник занимает мало места в сложенном состоянии, что обеспечивает удобное хранение

        Преимущества

        • Специальный клапан, регулирующий скорость опускания
        • Пневматическая система, управляющая замками безопасности механического типа
        • Предохранительный клапан, срабатывающий при перегрузке подъёмника
        • Гидравлическая синхронизация платформ
        • Функция ручного аварийного спуска
        • Пневматическое выключение стопорных механизмов
        • 4 резиновые подушки, предусмотренные для защиты кузова машины от повреждений
        • Наименьшая высота подъёма — 33 см
        • Подача звукового сигнала при завершающем этапе спуска
        • Общая ширина - 1 940 мм
        • Общая длина - 1 540 - 1 740 мм
        • Высота подъема - 2 060 мм
        • Расстояние между трапами - 800 мм
        • Длина трапов - 1 540 мм
        • Ширина трапов - 550 мм
        • Время подъема - 60 сек
        • Давление в гидросистеме - 210 бар
        • Прочная металлическая конструкция