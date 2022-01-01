Подъемник ножничный F6106E AE&T (220В)

Преимущества

Электрогидравлический привод

Малое время подъема

Предохранительный клапан для защиты при перегрузке

Защита кузова

Прочная металлическая конструкция

Удобное хранение

Не требует специального обслуживания

Ножничный подъемник AE&T 3т 220В F6106E используется для проведения слесарных работ в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Конструкция оснащена предохранительным клапаном, который защищает станок при перегрузке. В комплект входят резиновые подушки, которые обеспечивают защиту кузова. В сложенном состоянии подъемник имеет плоскую форму, что обеспечивает компактность при хранении