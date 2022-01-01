Подъемник ножничный F6106E AE&T (220В)
Арт. aet_152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|864
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Габариты, мм
|2000x2000
- Ножничный подъемник AE&T 3т 220В F6106E используется для проведения слесарных работ в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Конструкция оснащена предохранительным клапаном, который защищает станок при перегрузке. В комплект входят резиновые подушки, которые обеспечивают защиту кузова. В сложенном состоянии подъемник имеет плоскую форму, что обеспечивает компактность при хранении
Преимущества
- Электрогидравлический привод
- Малое время подъема
- Предохранительный клапан для защиты при перегрузке
- Защита кузова
- Прочная металлическая конструкция
- Удобное хранение
- Не требует специального обслуживания