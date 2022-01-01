Подъемник ножничный F6106E AE&T (380В)
Арт. aet_376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|864
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Габариты, мм
|2000x2000
- Ножничный подъемник AE&T 3т, для монтажа на пол F6106E 380 используется для ведения слесарных работ в различных автосервисах и станциях технического обслуживания. Конструкция оснащена предохранительным клапаном, защищающим подъемник при перегрузке. Кузов автомобиля защищают 4 резиновые подушки, которые предусмотрены в комплекте. Вся конструкция окрашена порошковым методом, что препятствует возникновению коррозии. Ширина трапа 600 мм. Расстояние между трапами 800 мм
Преимущества
- Защита кузова
- Прочная металлическая конструкция
- Удобное хранение
- Электрогидравлический привод
- Малое время подъема
- Предохранительный клапан для защиты при перегрузке
- Не требует специального обслуживания