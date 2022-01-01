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Подъемник ножничный F6106E AE&T (380В)
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Ножничные подъемники
    Подъемник ножничный F6106E AE&T (380В)
    Арт. aet_376
    Подъемник ножничный F6106E AE&T (380В)
    Подъемник ножничный F6106E AE&T (380В)
      Подъемник ножничный F6106E AE&T (380В)
      Подъемник ножничный F6106E AE&T (380В)

      Подъемник ножничный F6106E AE&T (380В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_376

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		864
      Габариты, мм
      		2000x2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножничный подъемник AE&T 3т, для монтажа на пол F6106E 380 используется для ведения слесарных работ в различных автосервисах и станциях технического обслуживания. Конструкция оснащена предохранительным клапаном, защищающим подъемник при перегрузке. Кузов автомобиля защищают 4 резиновые подушки, которые предусмотрены в комплекте. Вся конструкция окрашена порошковым методом, что препятствует возникновению коррозии. Ширина трапа 600 мм. Расстояние между трапами 800 мм

        Преимущества

        • Защита кузова
        • Прочная металлическая конструкция
        • Удобное хранение
        • Электрогидравлический привод
        • Малое время подъема
        • Предохранительный клапан для защиты при перегрузке
        • Не требует специального обслуживания