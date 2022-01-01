Подъемник ножничный F6106E AE&T (380В)

Преимущества

Защита кузова

Прочная металлическая конструкция

Удобное хранение

Электрогидравлический привод

Малое время подъема

Предохранительный клапан для защиты при перегрузке

Не требует специального обслуживания

Ножничный подъемник AE&T 3т, для монтажа на пол F6106E 380 используется для ведения слесарных работ в различных автосервисах и станциях технического обслуживания. Конструкция оснащена предохранительным клапаном, защищающим подъемник при перегрузке. Кузов автомобиля защищают 4 резиновые подушки, которые предусмотрены в комплекте. Вся конструкция окрашена порошковым методом, что препятствует возникновению коррозии. Ширина трапа 600 мм. Расстояние между трапами 800 мм