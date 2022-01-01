Подъемник ножничный F6109 AE&T (220В)
Арт. aet_155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1739
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Габариты, мм
|4500х2240
- Пантографный подъемник AE&T F6109 220В - устройство, которое предназначается для ремонтных работ в небольших автосервисах (для сход-развала). Оборудование используется для безопасного подъема и удержания на высоте автотранспорта. Установка работает от однофазной электросети. Продуманная конструкция обеспечивает легкий доступ к основным узлам автомобиля. Специальные упоры препятствуют откату транспортных средств. Ширина каждого трапа в отдельности - 670 мм. Габаритная ширина подъемника варьируется в диапазоне 2140-2240 мм. Время подъема составляет менее 55 секунд. Объем гидросистемы равен 20 л
Преимущества
- Компактность
- Простота монтажа (устанавливается в углубление в полу ~300 мм)
- Возможность установки поворотных кругов
- Может монтироваться на пол (для эксплуатации в напольном варианте необходимо обеспечить длинные заездные трапы 1-1.5 метра)
- В комплект входит пневмогидравлическая траверса (работает от общей системы с подъемником, то есть используется либо траверса, либо подъемник)