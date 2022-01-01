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Подъемник ножничный F6109 AE&T (220В)
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Ножничные подъемники
    Подъемник ножничный F6109 AE&T (220В)
    Арт. aet_155
    Подъемник ножничный F6109 AE&T (220В)

      Подъемник ножничный F6109 AE&T (220В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_155

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1739
      Габариты, мм
      		4500х2240
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пантографный подъемник AE&T F6109 220В - устройство, которое предназначается для ремонтных работ в небольших автосервисах (для сход-развала). Оборудование используется для безопасного подъема и удержания на высоте автотранспорта. Установка работает от однофазной электросети. Продуманная конструкция обеспечивает легкий доступ к основным узлам автомобиля. Специальные упоры препятствуют откату транспортных средств. Ширина каждого трапа в отдельности - 670 мм. Габаритная ширина подъемника варьируется в диапазоне 2140-2240 мм. Время подъема составляет менее 55 секунд. Объем гидросистемы равен 20 л

        Преимущества

        • Компактность
        • Простота монтажа (устанавливается в углубление в полу ~300 мм)
        • Возможность установки поворотных кругов
        • Может монтироваться на пол (для эксплуатации в напольном варианте необходимо обеспечить длинные заездные трапы 1-1.5 метра)
        • В комплект входит пневмогидравлическая траверса (работает от общей системы с подъемником, то есть используется либо траверса, либо подъемник)