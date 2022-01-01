Подъемник ножничный F6109 AE&T (380В)
Арт. aet_379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1963
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Габариты, мм
|2240x5000
- Пантографный подъемник 380 В AE&T F6109 предназначается для проведения сход-развальных работ. Модель широко применяется в автосервисах и автомастерских. Конструкция гидравлической траверсы подъемника позволяет легко получить доступ узлам и деталям автомобиля. Благодаря современной технической оснастке время подъема занимает до 55 секунд. Широкие опорные основания подъемника обеспечивают устойчивость конструкции на любой поверхности. Ширина трапов - 670 мм. Габаритная ширина подъемника регулируется в диапазоне 2140-2240 мм. Объем гидросистемы составляет 20 л
Преимущества
- Возможность установки поворотных кругов
- Защита от коррозии
- Простота монтажа (в углубление в полу - 300 мм)
- Высокая техническая оснащенность
- Может монтироваться на пол (для эксплуатации в напольном варианте необходимо обеспечить длинные заездные трапы 1-1.5 метра)
- В комплект входит пневмогидравлическая траверса (работает от общей системы с подъемником, то есть используется либо траверса, либо подъемник)