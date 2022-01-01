Подъемник ножничный F6109 AE&T (380В)

Преимущества

Возможность установки поворотных кругов

Защита от коррозии

Простота монтажа (в углубление в полу - 300 мм)

Высокая техническая оснащенность

Может монтироваться на пол (для эксплуатации в напольном варианте необходимо обеспечить длинные заездные трапы 1-1.5 метра)

В комплект входит пневмогидравлическая траверса (работает от общей системы с подъемником, то есть используется либо траверса, либо подъемник)

Пантографный подъемник 380 В AE&T F6109 предназначается для проведения сход-развальных работ. Модель широко применяется в автосервисах и автомастерских. Конструкция гидравлической траверсы подъемника позволяет легко получить доступ узлам и деталям автомобиля. Благодаря современной технической оснастке время подъема занимает до 55 секунд. Широкие опорные основания подъемника обеспечивают устойчивость конструкции на любой поверхности. Ширина трапов - 670 мм. Габаритная ширина подъемника регулируется в диапазоне 2140-2240 мм. Объем гидросистемы составляет 20 л