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Подъемник ножничный F6109 AE&T (380В)
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Ножничные подъемники
    Подъемник ножничный F6109 AE&T (380В)
    Арт. aet_379
    Подъемник ножничный F6109 AE&T (380В)

      Подъемник ножничный F6109 AE&T (380В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_379

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1963
      Габариты, мм
      		2240x5000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пантографный подъемник 380 В AE&T F6109 предназначается для проведения сход-развальных работ. Модель широко применяется в автосервисах и автомастерских. Конструкция гидравлической траверсы подъемника позволяет легко получить доступ узлам и деталям автомобиля. Благодаря современной технической оснастке время подъема занимает до 55 секунд. Широкие опорные основания подъемника обеспечивают устойчивость конструкции на любой поверхности. Ширина трапов - 670 мм. Габаритная ширина подъемника регулируется в диапазоне 2140-2240 мм. Объем гидросистемы составляет 20 л

        Преимущества

        • Возможность установки поворотных кругов
        • Защита от коррозии
        • Простота монтажа (в углубление в полу - 300 мм)
        • Высокая техническая оснащенность
        • Может монтироваться на пол (для эксплуатации в напольном варианте необходимо обеспечить длинные заездные трапы 1-1.5 метра)
        • В комплект входит пневмогидравлическая траверса (работает от общей системы с подъемником, то есть используется либо траверса, либо подъемник)