Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Подъемник пантографный F6109 AE&T (4 тонны)
Найти аналог
Ножничные подъемники
    Подъемник пантографный F6109 AE&T (4 тонны)
    Арт. aet_2026
    Подъемник пантографный F6109 AE&T (4 тонны)

      Подъемник пантографный F6109 AE&T (4 тонны)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_2026

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1739.5
      Габариты, мм
      		4000х670
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рационально задействовать имеющиеся в автосервисах или автомастерских площади при выполнении разных операций, включая сход-развал, позволяет автомобильный пантографный подъемник F6109 AE&T на 4 тонны

        Преимущества

        • Широкий спектр выполняемых операций (сход-развал, ремонт подвесок — задней и передней, замена элементов тормозной системы, шиномонтаж и т. д.)
        • Легкость управления
        • Простота заезда
        • Легкость и быстрота выполнения необходимых операций
        • Высокая грузоподъёмность (до 4 тонн)
        • Современный уровень безопасности (звуковое оповещение, ограничители, блокировки и т. д.)