Подъемник пантографный F6109 AE&T (4 тонны)

Преимущества

Широкий спектр выполняемых операций (сход-развал, ремонт подвесок — задней и передней, замена элементов тормозной системы, шиномонтаж и т. д.)

Легкость управления

Простота заезда

Легкость и быстрота выполнения необходимых операций

Высокая грузоподъёмность (до 4 тонн)

Современный уровень безопасности (звуковое оповещение, ограничители, блокировки и т. д.)

Рационально задействовать имеющиеся в автосервисах или автомастерских площади при выполнении разных операций, включая сход-развал, позволяет автомобильный пантографный подъемник F6109 AE&T на 4 тонны