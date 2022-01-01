Подъемник пантографный F6109 AE&T (4 тонны)
Арт. aet_2026
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1739.5
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Габариты, мм
|4000х670
- Рационально задействовать имеющиеся в автосервисах или автомастерских площади при выполнении разных операций, включая сход-развал, позволяет автомобильный пантографный подъемник F6109 AE&T на 4 тонны
Преимущества
- Широкий спектр выполняемых операций (сход-развал, ремонт подвесок — задней и передней, замена элементов тормозной системы, шиномонтаж и т. д.)
- Легкость управления
- Простота заезда
- Легкость и быстрота выполнения необходимых операций
- Высокая грузоподъёмность (до 4 тонн)
- Современный уровень безопасности (звуковое оповещение, ограничители, блокировки и т. д.)