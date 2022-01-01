Подъемник пневматический TJ-1025 AE&T
Арт. aet_149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|540
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Грузоподъемность, т
|2.5
- Пневматический подъемник 2.5т AE&T TJ-1025 значительно облегчает процесс ремонта и обслуживания автомобиля. Данная модель не требует подключения к электрической сети, что позволяет расположить её в любом удобном для автомеханика месте. Диапазон рабочих температур подъемника - от -40 до +80 0С. Подходит для поднятия различного вида транспорта, максимальный вес которого не превышает 2500 кг
Преимущества
- Простота конструкции
- Установка на пол или в уровень пола
- Возможна эксплуатация вне помещений
- Отсутствие гидро- и электросистем
- Значительное упрощение эксплуатации за счет использования только сжатого воздуха
- Одна пневмоподушка