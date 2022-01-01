Подъемник пневматический TJ-1025 AE&T

Преимущества

Простота конструкции

Установка на пол или в уровень пола

Возможна эксплуатация вне помещений

Отсутствие гидро- и электросистем

Значительное упрощение эксплуатации за счет использования только сжатого воздуха

Одна пневмоподушка

Пневматический подъемник 2.5т AE&T TJ-1025 значительно облегчает процесс ремонта и обслуживания автомобиля. Данная модель не требует подключения к электрической сети, что позволяет расположить её в любом удобном для автомеханика месте. Диапазон рабочих температур подъемника - от -40 до +80 0С. Подходит для поднятия различного вида транспорта, максимальный вес которого не превышает 2500 кг