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Подъемник пневматический TJ-1025 AE&T
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Ножничные подъемники
    Подъемник пневматический TJ-1025 AE&T
    Арт. aet_149
    Подъемник пневматический TJ-1025 AE&T

      Подъемник пневматический TJ-1025 AE&T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_149

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		540
      Грузоподъемность, т
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический подъемник 2.5т AE&T TJ-1025 значительно облегчает процесс ремонта и обслуживания автомобиля. Данная модель не требует подключения к электрической сети, что позволяет расположить её в любом удобном для автомеханика месте. Диапазон рабочих температур подъемника - от -40 до +80 0С. Подходит для поднятия различного вида транспорта, максимальный вес которого не превышает 2500 кг

        Преимущества

        • Простота конструкции
        • Установка на пол или в уровень пола
        • Возможна эксплуатация вне помещений
        • Отсутствие гидро- и электросистем
        • Значительное упрощение эксплуатации за счет использования только сжатого воздуха
        • Одна пневмоподушка