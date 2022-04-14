Подметальная щетка STIHL KB-MM 46017404602

Описание товара:

Подметальная щетка Stihl KB-ММ 46017404602 применяется в качестве насадки для мультифункционального двигателя ММ 55. Используется для тщательной уборки каменных поверхностей от мусора, листвы и других загрязнений. Поможет придать ухоженный вид. Можно применять на неровных и бороздчатых поверхностях. Досконально очистит натуральный камень, не повреждая его. Поставляется в комплекте со щитком. Рабочая ширина - 60 см.

Особенности и преимущества: