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Подметальная щетка STIHL KB-MM 46017404602
5.0
1
Найти аналог
Для триммеров
    Подметальная щетка STIHL KB-MM 46017404602
    Арт. X186126129
    5.0
    1
    Подметальная щетка STIHL KB-MM 46017404602
    Подметальная щетка STIHL KB-MM 46017404602
      Подметальная щетка STIHL KB-MM 46017404602
      Подметальная щетка STIHL KB-MM 46017404602

      Подметальная щетка STIHL KB-MM 46017404602

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186126129
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Подметальная щетка Stihl KB-ММ 46017404602 применяется в качестве насадки для мультифункционального двигателя ММ 55. Используется для тщательной уборки каменных поверхностей от мусора, листвы и других загрязнений. Поможет придать ухоженный вид. Можно применять на неровных и бороздчатых поверхностях. Досконально очистит натуральный камень, не повреждая его. Поставляется в комплекте со щитком. Рабочая ширина - 60 см.

        Особенности и преимущества:

        • Вращается против направления движения.
        • Высокая скорость.
        • Щетина расположена по спирали.
        • Прочность.