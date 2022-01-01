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Подметательная машина Huter SGC 4100S 70/7/19
Найти аналог
Подметально-уборочные машины
    Подметательная машина Huter SGC 4100S 70/7/19
    Арт. 1079106
    Подметательная машина Huter SGC 4100S 70/7/19

      Подметательная машина Huter SGC 4100S 70/7/19

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1079106

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Объем бака, л
      		3.6
      Вес, кг
      		68
      Тяговый привод
      		Нет
      Стартер
      		ручной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Снегоуборщик бензиновый самоходный Huter SGC 4100S предназначен для расчистки небольших территорий от снега. Агрегат оснащен 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с.

        Преимущества:

        • Мощный 4-тактный двигатель;
        • Количество передач - 5 вперед/ 2 назад;
        • Ширина обработки за один проход составляет 56 см;
        • Передача вращения от мотора к шнеку червячная.