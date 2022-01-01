Подметательная машина Huter SGC 4100S 70/7/19
Арт. 1079106
Характеристики
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Производитель
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Объем бака, л
|3.6
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Вес, кг
|68
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Тяговый привод
|Нет
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Стартер
|ручной
Описание:
Снегоуборщик бензиновый самоходный Huter SGC 4100S предназначен для расчистки небольших территорий от снега. Агрегат оснащен 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с.
Преимущества:
- Мощный 4-тактный двигатель;
- Количество передач - 5 вперед/ 2 назад;
- Ширина обработки за один проход составляет 56 см;
- Передача вращения от мотора к шнеку червячная.