Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
Арт. О00000009592
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|109x75x40
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Класс товара
|профессиональный
- Подогреватель газа ПЭГ-1 (36V) предназначен для подогрева проходящего через него углекислого газа, аргона, азота и других не агрессивных газов. Используется для предотвращения замерзания механизмов редукторов и регуляторов при больших расходах газа или при низких температурах окружающей среды. Обеспечивает оптимальный температурный режим работы редукторов и регуляторов, а также клапанов подачи газа электросварочных автоматов и полуавтоматов
Преимущества
- Позволяет нагреть газ до +70°С, сам подогрев осуществляется за счёт теплообмена между газом и горячими стенками корпуса подогревателя
- Нагревательный элемент и датчик температуры изолированы от воздействия газа и высокого давления. Температура нагрева корпуса ограничивается термостатом. При изменении расхода газа изменяется только время включенного состояния подогревателя
- Подогреватель проточный, без дополнительных герметичных соединений