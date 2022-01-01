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Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
1 030 ₽
1 070 ₽
Аргоновые редукторы
    Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
    Арт. О00000009592
    Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
    Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
    Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
    Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
    Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
      Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
      Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
      Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
      Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436
      Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436

      Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436

      • -40 ₽
      1 030 ₽
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009592

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		109x75x40
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -40 ₽
      1 030 ₽
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подогреватель газа ПЭГ-1 (36V) предназначен для подогрева проходящего через него углекислого газа, аргона, азота и других не агрессивных газов. Используется для предотвращения замерзания механизмов редукторов и регуляторов при больших расходах газа или при низких температурах окружающей среды. Обеспечивает оптимальный температурный режим работы редукторов и регуляторов, а также клапанов подачи газа электросварочных автоматов и полуавтоматов

        Преимущества

        • Позволяет нагреть газ до +70°С, сам подогрев осуществляется за счёт теплообмена между газом и горячими стенками корпуса подогревателя
        • Нагревательный элемент и датчик температуры изолированы от воздействия газа и высокого давления. Температура нагрева корпуса ограничивается термостатом. При изменении расхода газа изменяется только время включенного состояния подогревателя
        • Подогреватель проточный, без дополнительных герметичных соединений