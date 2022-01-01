Подогреватель газов ПТК ПЭГ-1 001.010.436

Преимущества

Позволяет нагреть газ до +70°С, сам подогрев осуществляется за счёт теплообмена между газом и горячими стенками корпуса подогревателя

Нагревательный элемент и датчик температуры изолированы от воздействия газа и высокого давления. Температура нагрева корпуса ограничивается термостатом. При изменении расхода газа изменяется только время включенного состояния подогревателя

Подогреватель проточный, без дополнительных герметичных соединений





Подогреватель газа ПЭГ-1 (36V) предназначен для подогрева проходящего через него углекислого газа, аргона, азота и других не агрессивных газов. Используется для предотвращения замерзания механизмов редукторов и регуляторов при больших расходах газа или при низких температурах окружающей среды. Обеспечивает оптимальный температурный режим работы редукторов и регуляторов, а также клапанов подачи газа электросварочных автоматов и полуавтоматов