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Подогреватель газов ПТК ПЭГ-3 00009143
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Для прочей техники
    Подогреватель газов ПТК ПЭГ-3 00009143
    Арт. X130311128

      Подогреватель газов ПТК ПЭГ-3 00009143

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X130311128

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подогреватель ПЭГ-3 предназначен для подогрева газа в системах газоподготовки автоматической и полуавтоматической дуговой сварки в среде углекислого газа, а также для подогрева аргона, азота и других негорючих газов.

        Преимущества

        • Подогреватель проточный без дополнительных, герметичных соединений
        • Нагревательный элемент и датчик температуры (термостат) изолированы от прямого воздействия газа и высокого давления
        • Используется с любым регулятором давления или расхода газа независимо от его конструкции и предприятия-изготовителя
        • Обеспечивает оптимальный температурный режим работы регуляторов давления или расхода газа и клапанов подачи газа (отсекателей) электросварочных автоматов и полуавтоматов