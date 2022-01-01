Подогреватель газов ПТК ПЭГ-3 00009143

Преимущества

Подогреватель проточный без дополнительных, герметичных соединений

Нагревательный элемент и датчик температуры (термостат) изолированы от прямого воздействия газа и высокого давления

Используется с любым регулятором давления или расхода газа независимо от его конструкции и предприятия-изготовителя

Обеспечивает оптимальный температурный режим работы регуляторов давления или расхода газа и клапанов подачи газа (отсекателей) электросварочных автоматов и полуавтоматов

Подогреватель ПЭГ-3 предназначен для подогрева газа в системах газоподготовки автоматической и полуавтоматической дуговой сварки в среде углекислого газа, а также для подогрева аргона, азота и других негорючих газов.