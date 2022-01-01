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Подогреватель углекислотного газа ВРТ ПУЗ-70-50
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Подогреватели для редуктора баллона
    Подогреватель углекислотного газа ВРТ ПУЗ-70-50
    Арт. 715268
    Подогреватель углекислотного газа ВРТ ПУЗ-70-50

      Подогреватель углекислотного газа ВРТ ПУЗ-70-50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 715268

      Характеристики

      Производитель
      		ВРТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочее давление, МПа
      		20
      Макс. пропускная способность, м³/ч
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подогреватель углекислого газа ПУЗ-70-50 36В предназначен для подогрева углекислого газа, поступающего в регулятор расхода или редуктор и предотвращает перемерзание. Подогреватель используется с любым редуктором или регулятором расхода газа независимо от его конструкции и предприятия-изготовителя.

        Преимущества

        • Обеспечивает оптимальный температурный режим работы регуляторов давления или расхода газа и клапанов подачи газа (отсекателей) электросварочных автоматов и полуавтоматов
        • Обеспечивает работоспособность (защита от перемерзания) редукторов или регуляторов расхода газа
        • Повышает надежность и долговечность регуляторов расхода газа или редукторов
        • Подогреватели ВРТ, разработанные на основе принципа теплообмена по вязкому подслою, наиболее полно удовлетворяют основным технологическим и потребительским требованиям в сравнении с подогревателями других типов, обеспечивая более производительную и качественную сварку на полуавтоматах в среде углекислого газа