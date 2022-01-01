Подогреватель углекислотного газа ВРТ ПУЗ-70-50
Арт. 715268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. рабочее давление, МПа
|20
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Макс. пропускная способность, м³/ч
|50
- Подогреватель углекислого газа ПУЗ-70-50 36В предназначен для подогрева углекислого газа, поступающего в регулятор расхода или редуктор и предотвращает перемерзание. Подогреватель используется с любым редуктором или регулятором расхода газа независимо от его конструкции и предприятия-изготовителя.
Преимущества
- Обеспечивает оптимальный температурный режим работы регуляторов давления или расхода газа и клапанов подачи газа (отсекателей) электросварочных автоматов и полуавтоматов
- Обеспечивает работоспособность (защита от перемерзания) редукторов или регуляторов расхода газа
- Повышает надежность и долговечность регуляторов расхода газа или редукторов
- Подогреватели ВРТ, разработанные на основе принципа теплообмена по вязкому подслою, наиболее полно удовлетворяют основным технологическим и потребительским требованиям в сравнении с подогревателями других типов, обеспечивая более производительную и качественную сварку на полуавтоматах в среде углекислого газа