Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487
Арт. О00000021976
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|углекислота
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Макс. рабочее давление, МПа
|20
- Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487 - предназначен для подогрева редуцируемого газа, поступающего в регулятор расхода, а также для подогрева воздуха и других газов (инертные газы) в установках, не требующих точного поддержания температуры газов (защита от замерзания оборудования). ПУ-1-220В – подогреватель, рассчитанный для работы от сети переменного тока с напряжением 220 В.
Преимущества
- Специальное защитное покрытие препятствует процессам окисления материала корпуса
- Диэлектрический кожух предотвращает от поражения электрическим током
- Установленный сетчатый фильтр защищает подогреватель и внутренние детали регулятора от попадания частиц грязи
- В соответствии с требованиями безопасности подогреватель ПУ-1-220В имеет шнур питания с заземлением