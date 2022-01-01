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Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487
1 614 ₽
Подогреватели для редуктора баллона
    Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487
    Арт. О00000021976
    Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487
    Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487
    Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487
      Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487
      Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487
      Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487

      Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487

      1 614 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000021976

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		углекислота
      Макс. рабочее давление, МПа
      		20
      Все характеристики
      1 614 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487 - предназначен для подогрева редуцируемого газа, поступающего в регулятор расхода, а также для подогрева воздуха и других газов (инертные газы) в установках, не требующих точного поддержания температуры газов (защита от замерзания оборудования). ПУ-1-220В – подогреватель, рассчитанный для работы от сети переменного тока с напряжением 220 В.

        Преимущества

        • Специальное защитное покрытие препятствует процессам окисления материала корпуса
        • Диэлектрический кожух предотвращает от поражения электрическим током
        • Установленный сетчатый фильтр защищает подогреватель и внутренние детали регулятора от попадания частиц грязи
        • В соответствии с требованиями безопасности подогреватель ПУ-1-220В имеет шнур питания с заземлением