Подогреватель углекислого газа ПУ-1-220В 1C008-0238-220V Сварог 96487 - предназначен для подогрева редуцируемого газа, поступающего в регулятор расхода, а также для подогрева воздуха и других газов (инертные газы) в установках, не требующих точного поддержания температуры газов (защита от замерзания оборудования). ПУ-1-220В – подогреватель, рассчитанный для работы от сети переменного тока с напряжением 220 В.

Преимущества