Преимущества

Профессиональный бензиновый двигатель Honda GX 270 - обладает высоким уровнем мощности и надежности. Кованый коленвал на стальных шарикоподшипниках, чугунная гильза цилиндра, - все компоненты предназначены для длительной эксплуатации даже в тяжелых условиях. Уникальная технология Honda обеспечивает легкий запуск, низкий расход топлива и уровень выбросов

Прочный нож с регулировкой заглубления. Лезвие из специальной стали, стойкое к высоким нагрузкам. Толщина срезаемого слоя регулируется до 50 мм

Простое и удобное управление - машина управляется несложно, рукоятки управления (регулятор глубины, скорости, привода ножа и т.д.) понятны и легко доступны. При работе не требуется больших усилий

Широкие рабочие колеса-ролики с ребристым протектором - обеспечивают эффективное перемещение машины, минимальное давление на грунт, не повреждают дерн

Транспортировочные пневматические колеса (2 передних и 2 задних) - дают возможность возить агрегат по любым поверхностям. Передние колеса фиксируются при помощи штифтов, быстро снимаются для готовности к работе

Подрезчик дерна Caiman SODO 270H позволяет удалить слой газона вместе с корневой системой для его последующей пересадки или замены. Вне зависимости от того, молодой ли это газон или уже прочно укоренившаяся трава, благодаря мощному двигателю и регулируемой глубине резки машина справится с задачей при любых условиях.