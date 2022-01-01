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Подрезчик дерна Caiman SODO 270H
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Садовые тракторы
    Подрезчик дерна Caiman SODO 270H
    Арт. 1130436
    Подрезчик дерна Caiman SODO 270H

      Подрезчик дерна Caiman SODO 270H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130436

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Наличие фары
      		Нет
      Система омывания деки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подрезчик дерна Caiman SODO 270H позволяет удалить слой газона вместе с корневой системой для его последующей пересадки или замены. Вне зависимости от того, молодой ли это газон или уже прочно укоренившаяся трава, благодаря мощному двигателю и регулируемой глубине резки машина справится с задачей при любых условиях.

        Преимущества

        • Профессиональный бензиновый двигатель Honda GX 270 - обладает высоким уровнем мощности и надежности. Кованый коленвал на стальных шарикоподшипниках, чугунная гильза цилиндра, - все компоненты предназначены для длительной эксплуатации даже в тяжелых условиях. Уникальная технология Honda обеспечивает легкий запуск, низкий расход топлива и уровень выбросов
        • Прочный нож с регулировкой заглубления. Лезвие из специальной стали, стойкое к высоким нагрузкам. Толщина срезаемого слоя регулируется до 50 мм
        • Простое и удобное управление - машина управляется несложно, рукоятки управления (регулятор глубины, скорости, привода ножа и т.д.) понятны и легко доступны. При работе не требуется больших усилий
        • Широкие рабочие колеса-ролики с ребристым протектором - обеспечивают эффективное перемещение машины, минимальное давление на грунт, не повреждают дерн
        • Транспортировочные пневматические колеса (2 передних и 2 задних) - дают возможность возить агрегат по любым поверхностям. Передние колеса фиксируются при помощи штифтов, быстро снимаются для готовности к работе