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Подстаканник двойной WasserKRAFT Leine K-5028D, хром 9060428
5.0
2
Найти аналог
Держатели для стаканов
    Подстаканник двойной WasserKRAFT Leine K-5028D, хром 9060428
    Арт. X1691459047
    5.0
    2
    Подстаканник двойной WasserKRAFT Leine K-5028D, хром 9060428

      Подстаканник двойной WasserKRAFT Leine K-5028D, хром 9060428

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691459047
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		держатель
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • WasserKRAFT Leine К-5028D подстаканник двойной стеклянный. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления подстаканника используется металл
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца предназначены для надежного соединения
        • Матовое стекло