Подстаканник WasserKRAFT Leine K-5028 одинарный, хром 9060430
Арт. X1691459048
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|держатель
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Вес, кг
|0.49
- WasserKRAFT Leine К-5028 подстаканник одинарный. Цвет: Хром.
Преимущества
- Для изготовления подстаканника используется металл
- Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
- Уплотнительные пластиковые кольца предназначены для надежного соединения
- Матовое стекло