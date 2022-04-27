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Подстаканник WasserKRAFT Leine K-5028 одинарный, хром 9060430
5.0
2
Найти аналог
Держатели для стаканов
    Подстаканник WasserKRAFT Leine K-5028 одинарный, хром 9060430
    Арт. X1691459048
    5.0
    2
    Подстаканник WasserKRAFT Leine K-5028 одинарный, хром 9060430

      Подстаканник WasserKRAFT Leine K-5028 одинарный, хром 9060430

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691459048
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		держатель
      Вес, кг
      		0.49
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • WasserKRAFT Leine К-5028 подстаканник одинарный. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления подстаканника используется металл
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца предназначены для надежного соединения
        • Матовое стекло