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Подстаканник WasserKRAFT Oder K-3028D, хром 9060281
5.0
2
1 150 ₽
Держатели для стаканов
    Подстаканник WasserKRAFT Oder K-3028D, хром 9060281
    Арт. X1691459018
    5.0
    2
    Подстаканник WasserKRAFT Oder K-3028D, хром 9060281

      Подстаканник WasserKRAFT Oder K-3028D, хром 9060281

      1 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691459018
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		держатель
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      1 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • WasserKRAFT Oder K-3028D подстаканник двойной стеклянный. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления подстаканника используется металл
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
        • Прозрачное стекло