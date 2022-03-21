Подставка Белмаш П-1
Арт. X1314011245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип
|многофункциональный
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Высота стола, мм
|530
- Подставка БЕЛМАШ П-1 D004A предназначена для крепления и установки деревообрабатывающих станков Мастер-Практик, БЕЛМАШ СДМ. Подставка БЕЛМАШ П-1 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ. Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование
Преимущества
- Высота подставки 53 см
- Благодаря массивной конструкции подставка хорошо гасит вибрацию
- Вес 8.3 кг