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Подставка Белмаш П-1
5.0
2
Найти аналог
Столярные верстаки
    Подставка Белмаш П-1
    Арт. X1314011245
    5.0
    2
    Подставка Белмаш П-1
    Подставка Белмаш П-1
      Подставка Белмаш П-1
      Подставка Белмаш П-1

      Подставка Белмаш П-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1314011245
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		многофункциональный
      Высота стола, мм
      		530
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Подставка БЕЛМАШ П-1 D004A предназначена для крепления и установки деревообрабатывающих станков Мастер-Практик, БЕЛМАШ СДМ. Подставка БЕЛМАШ П-1 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ. Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование

        Преимущества

        • Высота подставки 53 см
        • Благодаря массивной конструкции подставка хорошо гасит вибрацию
        • Вес 8.3 кг