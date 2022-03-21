Преимущества

Высота подставки 53 см

Благодаря массивной конструкции подставка хорошо гасит вибрацию

Вес 8.3 кг

Подставка БЕЛМАШ П-1 D004A предназначена для крепления и установки деревообрабатывающих станков Мастер-Практик, БЕЛМАШ СДМ. Подставка БЕЛМАШ П-1 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ. Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование