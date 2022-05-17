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Подставка под авто AE&T T51103 3 т, пара
5.0
2
2 681 ₽
3 245 ₽
Подставки автомобильные страховочные
    Подставка под авто AE&T T51103 3 т, пара
    Арт. X11932109
    5.0
    2
    Подставка под авто AE&T T51103 3 т, пара

      Подставка под авто AE&T T51103 3 т, пара

      • -564 ₽
      2 681 ₽
      3 245 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11932109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		подставка страховочная
      Грузоподъемность, т
      		3
      Все характеристики
      • -564 ₽
      2 681 ₽
      3 245 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подставка T51103 может использоваться при проведении ремонтных и сервисных работ на различных автотранспортных предприятиях. Для регулирования высоты подъема в устройстве имеется зубчатый подъемный механизм и удерживающие опоры специальной формы. Они делают более простым размещение этой оснастки под подколесными осями авто или под пятаком кузова.

        Преимущества

        • Компактность
        • Прочность конструкции
        • Легкость и удобство эксплуатации
        • Умеренная стоимость