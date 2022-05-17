Подставка под авто AE&T T51103 3 т, пара

Подставка T51103 может использоваться при проведении ремонтных и сервисных работ на различных автотранспортных предприятиях. Для регулирования высоты подъема в устройстве имеется зубчатый подъемный механизм и удерживающие опоры специальной формы. Они делают более простым размещение этой оснастки под подколесными осями авто или под пятаком кузова.

Преимущества