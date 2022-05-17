Подставка под авто AE&T T51103 3 т, пара
Арт. X11932109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|подставка страховочная
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Грузоподъемность, т
|3
- Подставка T51103 может использоваться при проведении ремонтных и сервисных работ на различных автотранспортных предприятиях. Для регулирования высоты подъема в устройстве имеется зубчатый подъемный механизм и удерживающие опоры специальной формы. Они делают более простым размещение этой оснастки под подколесными осями авто или под пятаком кузова.
Преимущества
- Компактность
- Прочность конструкции
- Легкость и удобство эксплуатации
- Умеренная стоимость