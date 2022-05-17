Подставка под авто AE&T T51106 6 т, пара

Преимущества

Простота в использовании

Долгий срок эксплуатации

Устойчивость к коррозии

Резиновая накладка на рабочей рукоятке

Небольшие габариты и вес

Подставка под авто 6 т AE&T T51106 - это незаменимый помощник при проведении ремонта или диагностики автомобиля. Рабочая высота изделия может изменяться посредством зубчатого механизма в диапазоне от 410 до 600 мм. Небольшие габариты и вес обеспечивают удобство транспортировки приспособления в багажнике автомобиля.