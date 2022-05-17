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Подставка под авто AE&T T51106 6 т, пара
5.0
2
4 498 ₽
5 445 ₽
Подставки автомобильные страховочные
  • Персональная скидка
Подставка под авто AE&T T51106 6 т, пара
Арт. Х13221708
5.0
2
Подставка под авто AE&T T51106 6 т, пара
Подставка под авто AE&T T51106 6 т, пара
  • Персональная скидка
Подставка под авто AE&T T51106 6 т, пара
Подставка под авто AE&T T51106 6 т, пара

Подставка под авто AE&T T51106 6 т, пара

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -947 ₽
4 498 ₽
5 445 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х13221708
5.0
2

Характеристики

Производитель
AE&T
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Тип
подставка страховочная
Грузоподъемность, т
6
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -947 ₽
4 498 ₽
5 445 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Подставка под авто 6 т AE&T T51106 - это незаменимый помощник при проведении ремонта или диагностики автомобиля. Рабочая высота изделия может изменяться посредством зубчатого механизма в диапазоне от 410 до 600 мм. Небольшие габариты и вес обеспечивают удобство транспортировки приспособления в багажнике автомобиля.

    Преимущества

    • Простота в использовании
    • Долгий срок эксплуатации
    • Устойчивость к коррозии
    • Резиновая накладка на рабочей рукоятке
    • Небольшие габариты и вес