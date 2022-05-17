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Подставка под авто AE&T T51106 6 т, пара
Арт. Х13221708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|подставка страховочная
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Грузоподъемность, т
|6
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- Подставка под авто 6 т AE&T T51106 - это незаменимый помощник при проведении ремонта или диагностики автомобиля. Рабочая высота изделия может изменяться посредством зубчатого механизма в диапазоне от 410 до 600 мм. Небольшие габариты и вес обеспечивают удобство транспортировки приспособления в багажнике автомобиля.
Преимущества
- Простота в использовании
- Долгий срок эксплуатации
- Устойчивость к коррозии
- Резиновая накладка на рабочей рукоятке
- Небольшие габариты и вес