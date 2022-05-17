Каретка для тали Jet 1.5PT JE252015

Описание товара:

Каретка для тали 1.5-PT JET 252015 предназначена для транспортировки грузов весом до 1500 кг. В конструкции использованы необслуживаемые шариковые подшипники и высокопрочные закаленные шестерни, за счет которых каретка имеет большой срок службы.

Преимущества и особенности:

Регулировка ширины под установочную балку осуществляется с помощью установочных шайб;

Применяется на двутавровых, широкополочных или дугообразных балках;

Соответствует стандартам OSHA, ANSI/ASME B30.11 и B30.17.

Комплектация: