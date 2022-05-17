Каретка для тали Jet 1.5PT JE252015
Арт. Х12403689
Характеристики
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Производитель
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Количество, шт
|1
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Грузоподъемность, т
|1.5
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Вес, кг
|22
Описание товара:
Каретка для тали 1.5-PT JET 252015 предназначена для транспортировки грузов весом до 1500 кг. В конструкции использованы необслуживаемые шариковые подшипники и высокопрочные закаленные шестерни, за счет которых каретка имеет большой срок службы.
Преимущества и особенности:
- Регулировка ширины под установочную балку осуществляется с помощью установочных шайб;
- Применяется на двутавровых, широкополочных или дугообразных балках;
- Соответствует стандартам OSHA, ANSI/ASME B30.11 и B30.17.
Комплектация:
- Каретка для тали 1.5-PT JET 252015;
- Упаковка.