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Каретка для тали Jet 1.5PT JE252015
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Каретка для тали Jet 1.5PT JE252015
    Арт. Х12403689
    5.0
    2
    Каретка для тали Jet 1.5PT JE252015

      Каретка для тали Jet 1.5PT JE252015

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403689
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Количество, шт
      		1
      Грузоподъемность, т
      		1.5
      Вес, кг
      		22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Каретка для тали 1.5-PT JET 252015 предназначена для транспортировки грузов весом до 1500 кг. В конструкции использованы необслуживаемые шариковые подшипники и высокопрочные закаленные шестерни, за счет которых каретка имеет большой срок службы.

        Преимущества и особенности:

        • Регулировка ширины под установочную балку осуществляется с помощью установочных шайб;
        • Применяется на двутавровых, широкополочных или дугообразных балках;
        • Соответствует стандартам OSHA, ANSI/ASME B30.11 и B30.17.

        Комплектация:

        • Каретка для тали 1.5-PT JET 252015;
        • Упаковка.