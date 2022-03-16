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Подводка Altstream Super 023020408 (М10x35, 800 мм)
5.0
2
Найти аналог
Подводка для воды
    Подводка Altstream Super 023020408 (М10x35, 800 мм)
    Арт. X169121133
    5.0
    2
    Подводка Altstream Super 023020408 (М10x35, 800 мм)

      Подводка Altstream Super 023020408 (М10x35, 800 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169121133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкая подводка к смесителю Altsream PEX SUPER идеально подходит для систем питьевого водоснабжения, поскольку является абсолютно экологичным и гигиеничным.

        Преимущества

        • Гибкая подводка для смесителей с внутренним шлангом из сшитого полиэтилена
        • Обладает высокой прочностью и надежностью, соответствует ГОСТ Р 52134 (SDR 7,4)
        • Ниппель, гайка и штуцер Altstream SUPER выполнены из высококачественной латуни, а оплетка — из качественной нержавеющей стали