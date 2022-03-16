Подводка для газа Ayvaz (сильфон, 3/4-3.0, г/г)
Арт. X1691590220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Турция
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Гибкая подводка сильфонного типа для газа AYVAZ ― это гибкие металлические трубы, при помощи которых газ подводится от трубы к прибору.
Преимущества
- Данная продукция рекомендована к применению в соответствии с ГОСТ Р 52209-2004
- Подводка изготавливается из нержавеющей стали и имеет максимальный срок службы 15 лет
- Спектр применения от бытовых газовых плит и газовых колонок до использования подводки на предприятиях
- Сильфонная подводка очень удобна, поскольку Вам не придется точно подгонять расположение прибора к расположению газо-провода, как это приходится делать при использовании труб