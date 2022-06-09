Преимущества

Трудногорючий

Жиэлектрический

Выдерживает тест соприкосновения с горячей плитой

Устойчив к воздействию масляного тумана

Эксплуатируется в условиях повышенных нагрузок

Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 1 м - прочен, устойчив к внешним воздействиям и активным средам, долговечен, исключает необходимость диэлектрической вставки, тем самым избегая дополнительного соединения.