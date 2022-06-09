Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 1.5 м
Арт. Ю00000019935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Гибкая подводка 1.5 м для газа Tuboflex превосходно подойдет для использования в условиях повышенной непрерывной нагрузки. Шланг отличается прочностью, гуттаперчевостью, безопасностью, больше всего необходимыми для газовых подводок. Но это не единственная причина купить подводку для газа ПВХ Tuboflex 1.5 м: она также хорошо показывает себя в эксплуатации при повышенных температурах, не горит, не проводит электрический ток, и высоко устойчива к влиянию масляных выделений, или тумана.
Преимущества
- Трудногорючая
- Диэлектрическая
- Прочная
- Гибкая
- Долговечная