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Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 1.5 м
5.0
2
380 ₽
Газовая подводка
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 1.5 м
    Арт. Ю00000019935
    5.0
    2
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 1.5 м

      Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 1.5 м

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019935
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TuboFlex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка 1.5 м для газа Tuboflex превосходно подойдет для использования в условиях повышенной непрерывной нагрузки. Шланг отличается прочностью, гуттаперчевостью, безопасностью, больше всего необходимыми для газовых подводок. Но это не единственная причина купить подводку для газа ПВХ Tuboflex 1.5 м: она также хорошо показывает себя в эксплуатации при повышенных температурах, не горит, не проводит электрический ток, и высоко устойчива к влиянию масляных выделений, или тумана.

        Преимущества

        • Трудногорючая
        • Диэлектрическая
        • Прочная
        • Гибкая
        • Долговечная