Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2 м

Шланги для газовых приборов Tuboflex ПВХ, г.г, 2 м предназначаются для монтажа на газовые плиты. Их рабочая температура составляет от минус двадцати до плюс девяноста градусов по Цельсию, а предельное давление нормальной работы - 0,63 МПа. Шланг не требует диэлектрических вставок, устойчив к длительному использованию, не разрушается при высоких температурах, и потому обладает высоким качеством. Более того, Tuboflex ПВХ 2 метра безопасен в эксплуатации и имеет привлекательную, доступную стоимость.

Преимущества