Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2 м
Арт. Ю00000019936
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя
- Шланги для газовых приборов Tuboflex ПВХ, г.г, 2 м предназначаются для монтажа на газовые плиты. Их рабочая температура составляет от минус двадцати до плюс девяноста градусов по Цельсию, а предельное давление нормальной работы - 0,63 МПа. Шланг не требует диэлектрических вставок, устойчив к длительному использованию, не разрушается при высоких температурах, и потому обладает высоким качеством. Более того, Tuboflex ПВХ 2 метра безопасен в эксплуатации и имеет привлекательную, доступную стоимость.
Преимущества
- Трудногорючий
- Диэлектрический
- Выдерживает тест соприкосновения с горячей плитой
- Устойчив к воздействию масла
- Эксплуатируется в условиях повышенных нагрузок
- Служит до двадцати лет