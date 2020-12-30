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Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2 м
5.0
1
430 ₽
Газовая подводка
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2 м
    Арт. Ю00000019936
    5.0
    1
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2 м

      Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2 м

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. Ю00000019936
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TuboFlex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланги для газовых приборов Tuboflex ПВХ, г.г, 2 м предназначаются для монтажа на газовые плиты. Их рабочая температура составляет от минус двадцати до плюс девяноста градусов по Цельсию, а предельное давление нормальной работы - 0,63 МПа. Шланг не требует диэлектрических вставок, устойчив к длительному использованию, не разрушается при высоких температурах, и потому обладает высоким качеством. Более того, Tuboflex ПВХ 2 метра безопасен в эксплуатации и имеет привлекательную, доступную стоимость.

        Преимущества

        • Трудногорючий
        • Диэлектрический
        • Выдерживает тест соприкосновения с горячей плитой
        • Устойчив к воздействию масла
        • Эксплуатируется в условиях повышенных нагрузок
        • Служит до двадцати лет