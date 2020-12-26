Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2 м
5.0
1
430 ₽
Газовая подводка
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2 м
    Арт. Ю00000019937
    5.0
    1
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2 м

      Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2 м

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019937
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TuboFlex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка 2 м для газа Tuboflex идеальна для бытового и промышленного применения. Ее устойчивость ко внешним и внутренним воздействиям поразительна, а физические свойства удивляют. Это прочный двухметровый шланг, который не поддается горению, постоянному и переменному току, с легкостью проходит тест прикосновения к горячим поверхностям. Стоит купить подводку для газа ПВХ Tuboflex 2 м и беспокоиться об условиях повышенной тяжести больше не придется.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Безопасность
        • Гибкость и прочность
        • Устойчивость к переменам внешней среды