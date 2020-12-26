Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2 м
Арт. Ю00000019937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Гибкая подводка 2 м для газа Tuboflex идеальна для бытового и промышленного применения. Ее устойчивость ко внешним и внутренним воздействиям поразительна, а физические свойства удивляют. Это прочный двухметровый шланг, который не поддается горению, постоянному и переменному току, с легкостью проходит тест прикосновения к горячим поверхностям. Стоит купить подводку для газа ПВХ Tuboflex 2 м и беспокоиться об условиях повышенной тяжести больше не придется.
Преимущества
- Долговечность
- Безопасность
- Гибкость и прочность
- Устойчивость к переменам внешней среды