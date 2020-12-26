Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2 м

Гибкая подводка 2 м для газа Tuboflex идеальна для бытового и промышленного применения. Ее устойчивость ко внешним и внутренним воздействиям поразительна, а физические свойства удивляют. Это прочный двухметровый шланг, который не поддается горению, постоянному и переменному току, с легкостью проходит тест прикосновения к горячим поверхностям. Стоит купить подводку для газа ПВХ Tuboflex 2 м и беспокоиться об условиях повышенной тяжести больше не придется.

Преимущества