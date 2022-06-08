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Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2.5 м
5.0
2
490 ₽
Газовая подводка
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2.5 м
    Арт. Ю00000019938
    5.0
    2
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2.5 м

      Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2.5 м

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019938
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TuboFlex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подводка для газа ПВХ Tuboflex это гибкий шланг длиной в два с половиной метра, и оборудованный с двух сторон полудюймовыми коннекторами, один из которых подключается к источнику природного газа, а другой - к технике, его использующей. Отличается стойкостью к износу на перегиб, масло- и влагостойкостью, не боится высоких температур. Не горит, не проводит электрический ток, способен выдерживать длительные повышенные нагрузки, поэтому можно смело купить подводку для газа Tuboflex для эксплуатации в домашних условиях.

        Преимущества

        • Прочная
        • Гибкая
        • Трудногорючая
        • Диэлектрическая
        • Устойчива к воздействию масляного тумана
        • Устойчива к активным средам