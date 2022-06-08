Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2.5 м
Арт. Ю00000019938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя
- Подводка для газа ПВХ Tuboflex это гибкий шланг длиной в два с половиной метра, и оборудованный с двух сторон полудюймовыми коннекторами, один из которых подключается к источнику природного газа, а другой - к технике, его использующей. Отличается стойкостью к износу на перегиб, масло- и влагостойкостью, не боится высоких температур. Не горит, не проводит электрический ток, способен выдерживать длительные повышенные нагрузки, поэтому можно смело купить подводку для газа Tuboflex для эксплуатации в домашних условиях.
Преимущества
- Прочная
- Гибкая
- Трудногорючая
- Диэлектрическая
- Устойчива к воздействию масляного тумана
- Устойчива к активным средам