Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 2.5 м

Подводка для газа ПВХ Tuboflex это гибкий шланг длиной в два с половиной метра, и оборудованный с двух сторон полудюймовыми коннекторами, один из которых подключается к источнику природного газа, а другой - к технике, его использующей. Отличается стойкостью к износу на перегиб, масло- и влагостойкостью, не боится высоких температур. Не горит, не проводит электрический ток, способен выдерживать длительные повышенные нагрузки, поэтому можно смело купить подводку для газа Tuboflex для эксплуатации в домашних условиях.

Преимущества