Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 3 м

ПВХ Tuboflex для газа это долговечный шланг-подводка, который применяется совместно с оборудованием, использующим газ. Оборудование, для которого используют подводку, может быть как бытового назначения (газовая плита), так и производственного (сварочные аппараты). Шланг отличается устойчивостью к изменениям внешней и внутренней среды, стойкостью к воздействию огня и влаги, гибкостью, прочностью и отсутствием токопроводимости. Tuboflex купить стоит ради его долговечности, ведь именно это качество больше всего ценится в устройствах, работающих с газовыми приборами.

Преимущества