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Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 3 м
5.0
2
540 ₽
Газовая подводка
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 3 м
    Арт. Ю00000019940
    5.0
    2
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 3 м

      Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 3 м

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019940
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TuboFlex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • ПВХ Tuboflex для газа это долговечный шланг-подводка, который применяется совместно с оборудованием, использующим газ. Оборудование, для которого используют подводку, может быть как бытового назначения (газовая плита), так и производственного (сварочные аппараты). Шланг отличается устойчивостью к изменениям внешней и внутренней среды, стойкостью к воздействию огня и влаги, гибкостью, прочностью и отсутствием токопроводимости. Tuboflex купить стоит ради его долговечности, ведь именно это качество больше всего ценится в устройствах, работающих с газовыми приборами.

        Преимущества

        • Огнеупорный
        • Диэлектрический
        • Выдерживает тест соприкосновения с горячей плитой
        • Устойчив к воздействию масляного тумана
        • Эксплуатируется в условиях повышенных нагрузок