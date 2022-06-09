Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 3 м
Арт. Ю00000019940
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Угловая
|Нет
|
Резьба
|внутренняя
- ПВХ Tuboflex для газа это долговечный шланг-подводка, который применяется совместно с оборудованием, использующим газ. Оборудование, для которого используют подводку, может быть как бытового назначения (газовая плита), так и производственного (сварочные аппараты). Шланг отличается устойчивостью к изменениям внешней и внутренней среды, стойкостью к воздействию огня и влаги, гибкостью, прочностью и отсутствием токопроводимости. Tuboflex купить стоит ради его долговечности, ведь именно это качество больше всего ценится в устройствах, работающих с газовыми приборами.
Преимущества
- Огнеупорный
- Диэлектрический
- Выдерживает тест соприкосновения с горячей плитой
- Устойчив к воздействию масляного тумана
- Эксплуатируется в условиях повышенных нагрузок