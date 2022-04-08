Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,6 м, г/г)

Подводка для газа AYVAZ из нержавеющей стали пригодится для подачи природного газа к бытовой и промышленной технике. Представляет собой гнущийся шланг длиной в шестьдесят сантиметров, с гофрированным покрытием и оснащенный двумя коннекторами для подключения к оборудованию подающему газ, и принимающему. Купить гибкую подводку ayvaz можно за ее выносливость, устойчивость к ржавчине и долговечность.

Преимущества