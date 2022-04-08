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Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,6 м, г/г)
5.0
2
305 ₽
Газовая подводка
    Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,6 м, г/г)
    Арт. X1691590201
    5.0
    2
    Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,6 м, г/г)
    Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,6 м, г/г)
      Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,6 м, г/г)
      Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,6 м, г/г)

      Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,6 м, г/г)

      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691590201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ayvaz
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя
      Все характеристики
      305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подводка для газа AYVAZ из нержавеющей стали пригодится для подачи природного газа к бытовой и промышленной технике. Представляет собой гнущийся шланг длиной в шестьдесят сантиметров, с гофрированным покрытием и оснащенный двумя коннекторами для подключения к оборудованию подающему газ, и принимающему. Купить гибкую подводку ayvaz можно за ее выносливость, устойчивость к ржавчине и долговечность.

        Преимущества

        • Практичность
        • Универсальность
        • Стойкость к коррозии
        • Гибкость