Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2-0,8, гайка/гайка)
Арт. X1691590203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Турция
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Сильфонная подводка из нержавеющей стали Ayvaz предназначена для использования в качестве гибких элементов для подачи газа к изделиям бытового и промышленного назначения.
Преимущества
- Данная продукция рекомендована к применению в соответствии с ГОСТ Р 52209-2004
- Подводка изготавливается из нержавеющей стали и имеет максимальный срок службы 15 лет
- Спектр применения от бытовых газовых плит и газовых колонок до использования подводки на предприятиях
- Сильфонная подводка очень удобна, поскольку Вам не придется точно подгонять расположение прибора к расположению газо-провода, как это приходится делать при использовании труб