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Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,8 м, г/ш)
4.5
2
315 ₽
Газовая подводка
    Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,8 м, г/ш)
    Арт. X1691590204
    4.5
    2
    Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,8 м, г/ш)

      Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2", 0,8 м, г/ш)

      315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691590204
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ayvaz
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сильфонная подводка из нержавеющей стали Ayvaz предназначена для использования в качестве гибких элементов для подачи газа к изделиям бытового и промышленного назначения.

        Преимущества

        • Данная продукция рекомендована к применению в соответствии с ГОСТ Р 52209-2004
        • Подводка изготавливается из нержавеющей стали и имеет максимальный срок службы 15 лет
        • Спектр применения от бытовых газовых плит и газовых колонок до использования подводки на предприятиях
        • Сильфонная подводка очень удобна, поскольку Вам не придется точно подгонять расположение прибора к расположению газо-провода, как это приходится делать при использовании труб