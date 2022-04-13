Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2-1,2, гайка/гайка)

Преимущества

Износостойкая

Имеет устойчивость к коррозии

Легко крепится при помощи гаек

Подвижная

Термостойкая

Гибкая подводка для газа AYVAZ 1/2-1/2 дюйма используется для соединения газопровода или газового баллона с бытовыми и промышленными приборами, использующими газ для работы. Подводка имеет длину 120 см. Она изготовлена из нержавеющей стали, имеет устойчивость к влажности, высокой температуре. Обладает прочностью, гибкостью. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить сильфонную подводку для газа AYVAZ с доставкой в любой город.