Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2-1,2, гайка/гайка)
5.0
2
370 ₽
Газовая подводка
    Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2-1,2, гайка/гайка)
    Арт. X1691590205
    5.0
    2
    Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2-1,2, гайка/гайка)

      Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2-1,2, гайка/гайка)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691590205
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ayvaz
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка для газа AYVAZ 1/2-1/2 дюйма используется для соединения газопровода или газового баллона с бытовыми и промышленными приборами, использующими газ для работы. Подводка имеет длину 120 см. Она изготовлена из нержавеющей стали, имеет устойчивость к влажности, высокой температуре. Обладает прочностью, гибкостью. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить сильфонную подводку для газа AYVAZ с доставкой в любой город.

        Преимущества

        • Износостойкая
        • Имеет устойчивость к коррозии
        • Легко крепится при помощи гаек
        • Подвижная
        • Термостойкая