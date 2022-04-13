Сильфонная подводка для газа Ayvaz (1/2-1,2, гайка/гайка)
Арт. X1691590205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Турция
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Гибкая подводка для газа AYVAZ 1/2-1/2 дюйма используется для соединения газопровода или газового баллона с бытовыми и промышленными приборами, использующими газ для работы. Подводка имеет длину 120 см. Она изготовлена из нержавеющей стали, имеет устойчивость к влажности, высокой температуре. Обладает прочностью, гибкостью. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить сильфонную подводку для газа AYVAZ с доставкой в любой город.
Преимущества
- Износостойкая
- Имеет устойчивость к коррозии
- Легко крепится при помощи гаек
- Подвижная
- Термостойкая