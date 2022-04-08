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Сильфонная подводка для газа Ayvaz (3/4", 1,5 м, г/ш)
5.0
2
730 ₽
Газовая подводка
    Сильфонная подводка для газа Ayvaz (3/4", 1,5 м, г/ш)
    Арт. X1691590216
    5.0
    2
    Сильфонная подводка для газа Ayvaz (3/4", 1,5 м, г/ш)

      Сильфонная подводка для газа Ayvaz (3/4", 1,5 м, г/ш)

      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691590216
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ayvaz
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сильфонная подводка для газа AYVAZ ¾ широко используется при прокладывании газовых трубопроводов, в частности, для подведения бытовых или производственных приборов к источнику природного газа. Исполнение сильфонной подводки из нержавеющей стали Ayvaz позволяет ей обеспечить сохранность соединения при любых условиях. Она создает непроницаемую для внешних воздействий связь, которая предохраняет газопровод от вибрации, скачков давления, изменений температур, утечек газа. Помимо прочего, подводка отличается высокой экологичностью, и безвредностью для здоровья, что дает ей прекрасную возможность для многолетней эксплуатации.

        Преимущества

        • Герметичность
        • Износостойкость
        • Защита трубопровода
        • Безвредность
        • Прочность