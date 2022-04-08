Сильфонная подводка для газа Ayvaz (3/4", 1,5 м, г/ш)

Преимущества

Герметичность

Износостойкость

Защита трубопровода

Безвредность

Прочность

Сильфонная подводка для газа AYVAZ ¾ широко используется при прокладывании газовых трубопроводов, в частности, для подведения бытовых или производственных приборов к источнику природного газа. Исполнение сильфонной подводки из нержавеющей стали Ayvaz позволяет ей обеспечить сохранность соединения при любых условиях. Она создает непроницаемую для внешних воздействий связь, которая предохраняет газопровод от вибрации, скачков давления, изменений температур, утечек газа. Помимо прочего, подводка отличается высокой экологичностью, и безвредностью для здоровья, что дает ей прекрасную возможность для многолетней эксплуатации.