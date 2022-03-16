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Подводка для газа Ayvaz (сильфон, 3/4-1.2, г/г)
5.0
2
441 ₽
Газовая подводка
    Подводка для газа Ayvaz (сильфон, 3/4-1.2, г/г)
    Арт. X1691590213
    5.0
    2
    Подводка для газа Ayvaz (сильфон, 3/4-1.2, г/г)

      Подводка для газа Ayvaz (сильфон, 3/4-1.2, г/г)

      441 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691590213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ayvaz
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      441 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка сильфонного типа для газа AYVAZ ― это гибкие металлические трубы, при помощи которых газ подводится от трубы к прибору.

        Преимущества

        • Данная продукция рекомендована к применению в соответствии с ГОСТ Р 52209-2004
        • Подводка изготавливается из нержавеющей стали и имеет максимальный срок службы 15 лет
        • Спектр применения от бытовых газовых плит и газовых колонок до использования подводки на предприятиях
        • Сильфонная подводка очень удобна, поскольку Вам не придется точно подгонять расположение прибора к расположению газо-провода, как это приходится делать при использовании труб