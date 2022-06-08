Подводка для воды Monoflex Н01522 (1/2" В-Н, 60 см, 12 мм)
Арт. X169121155
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Гибкая подводка 12 мм представляет собой шланг для воды из EPDM (нетоксичный каучук) оплетенный нитью из нержавеющей стали. Оплетка из высококачественной нержавеющей стали 301 состоит из 7 нитей, толщиной 0,18 мм каждая. Оплетка с вкраплениями красных и синих нейлоновых нитей, характеризующих горячее и холодное водоснабжение.
Преимущества
- Внутренний шланг и прокладка из нетоксичной резины EPDM
- Оплетка из нержавеющей стали 301
- Накидная гайка и штуцер из никелированной латуни 57-3
- Ниппель латунь 57-3
- Обжимная гильза из нержавеющей стали 301