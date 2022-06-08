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Подводка для смесителя Monoflex Н01549 (М10, 50 см, 12 мм)
5.0
2
Найти аналог
Подводка для воды
    Подводка для смесителя Monoflex Н01549 (М10, 50 см, 12 мм)
    Арт. X169121165
    5.0
    2
    Подводка для смесителя Monoflex Н01549 (М10, 50 см, 12 мм)

      Подводка для смесителя Monoflex Н01549 (М10, 50 см, 12 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169121165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Monoflex
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подводка для смесителя Monoflex Pex-Technology Н01549 используется ведущими европейскими и мировыми производителями смесителей для воды. Её шланг выполнен из инновационного материала и с применением современных технологий. Шланг PEX – это поперечно-сшитый полиэтилен. Он обладает рядом преимуществ по сравнению с другими материалами. Материал такого шланга нетоксичен, может поглощать резкие перепады давления, устойчив к изменению температуры, при заломе возвращает исходную форму и обладает повышенным сроком эксплуатации (до 50 лет).

        Преимущества

        • Внутренний шланг и прокладка из нетоксичной резины EPDM
        • Оплетка из нержавеющей стали 301
        • Накидная гайка и штуцер из никелированной латуни 57-3
        • Ниппель латунь 57-3
        • Обжимная гильза из нержавеющей стали 301