Подводка для смесителя Monoflex Н01549 (М10, 50 см, 12 мм)
Арт. X169121165
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Подводка для смесителя Monoflex Pex-Technology Н01549 используется ведущими европейскими и мировыми производителями смесителей для воды. Её шланг выполнен из инновационного материала и с применением современных технологий. Шланг PEX – это поперечно-сшитый полиэтилен. Он обладает рядом преимуществ по сравнению с другими материалами. Материал такого шланга нетоксичен, может поглощать резкие перепады давления, устойчив к изменению температуры, при заломе возвращает исходную форму и обладает повышенным сроком эксплуатации (до 50 лет).
Преимущества
- Внутренний шланг и прокладка из нетоксичной резины EPDM
- Оплетка из нержавеющей стали 301
- Накидная гайка и штуцер из никелированной латуни 57-3
- Ниппель латунь 57-3
- Обжимная гильза из нержавеющей стали 301