Подводка для смесителя Monoflex Н01549 (М10, 50 см, 12 мм)

Преимущества

Внутренний шланг и прокладка из нетоксичной резины EPDM

Оплетка из нержавеющей стали 301

Накидная гайка и штуцер из никелированной латуни 57-3

Ниппель латунь 57-3

Обжимная гильза из нержавеющей стали 301

Подводка для смесителя Monoflex Pex-Technology Н01549 используется ведущими европейскими и мировыми производителями смесителей для воды. Её шланг выполнен из инновационного материала и с применением современных технологий. Шланг PEX – это поперечно-сшитый полиэтилен. Он обладает рядом преимуществ по сравнению с другими материалами. Материал такого шланга нетоксичен, может поглощать резкие перепады давления, устойчив к изменению температуры, при заломе возвращает исходную форму и обладает повышенным сроком эксплуатации (до 50 лет).