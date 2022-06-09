Подводка для воды Monoflex Н01519 (1/2" В-Н, 40 см, 12 мм)

Преимущества

Внутренний шланг и прокладка из нетоксичной резины EPDM

Оплетка из нержавеющей стали 301

Накидная гайка и штуцер из никелированной латуни 57-3

Ниппель латунь 57-3

Обжимная гильза из нержавеющей стали 301

Гибкая подводка 12 мм представляет собой шланг для воды из EPDM (нетоксичный каучук) оплетенный нитью из нержавеющей стали. Оплетка из высококачественной нержавеющей стали 301 состоит из 7 нитей, толщиной 0,18 мм каждая. Оплетка с вкраплениями красных и синих нейлоновых нитей, характеризующих горячее и холодное водоснабжение. Гибкую подводку Monoflex Pex-Technology Н01519 можно использовать для подключения к сети водоснабжения различных приборов с периодическим потоком воды: унитазов, душевых кабин, фильтров, кофемашин и т. д.