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Подводка для воды Monoflex Н01530 (1/2" В-В, 150 см, 12 мм)
5.0
2
Найти аналог
Подводка для воды
    Подводка для воды Monoflex Н01530 (1/2" В-В, 150 см, 12 мм)
    Арт. X169121162
    5.0
    2
    Подводка для воды Monoflex Н01530 (1/2" В-В, 150 см, 12 мм)

      Подводка для воды Monoflex Н01530 (1/2" В-В, 150 см, 12 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169121162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Monoflex
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкая подводка 12 мм представляет собой шланг для воды из EPDM (нетоксичный каучук) оплетенный нитью из нержавеющей стали. Оплетка из высококачественной нержавеющей стали 301 состоит из 7 нитей, толщиной 0,18 мм каждая. Оплетка с вкраплениями красных и синих нейлоновых нитей, характеризующих горячее и холодное водоснабжение. Гибкая подводка для воды 12 мм служит для присоединения смесителей, смывных бачков унитазов, биде, душевых кабин, счетчиков воды, фильтров, поливочных садовых шлангов, стиральных и посудомоечных машин, кофе-машин, холодильников с льдогенератором.

        Преимущества

        • Внутренний шланг и прокладка из нетоксичной резины EPDM
        • Оплетка из нержавеющей стали 301
        • Накидная гайка и штуцер из никелированной латуни 57-3
        • Ниппель латунь 57-3
        • Обжимная гильза из нержавеющей стали 301