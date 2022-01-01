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Подводка Filnox 01230 50см 2шт
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Подводка для воды
    Подводка Filnox 01230 50см 2шт
    Арт. X16912150
    Подводка Filnox 01230 50см 2шт

      Подводка Filnox 01230 50см 2шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912150

      Характеристики

      Производитель
      		Mateu
      Родина бренда
      		Испания
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подводка FILNOX 50см 2шт  01230 - применяется для присоединения различной сантехнической арматуры к смесителям. Подходит для смывных бачков, душевых кабин, счетчиков воды. Выдерживает достаточно высокие и низкие температуры, подходит для использования в любых условиях. Имеет жесткую конструкцию, которая отличается высокой гибкостью и устойчивостью к механическим воздействиям.

        Преимущества

        • Оплетка и наконечники изготовлены из легированной стали, которая не подвергается коррозии
        • Внутренняя трубка и прокладки изготовлены из нетоксичной резины