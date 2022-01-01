Подводка Filnox 01230 50см 2шт

Преимущества

Оплетка и наконечники изготовлены из легированной стали, которая не подвергается коррозии

Внутренняя трубка и прокладки изготовлены из нетоксичной резины

Подводка FILNOX 50см 2шт 01230 - применяется для присоединения различной сантехнической арматуры к смесителям. Подходит для смывных бачков, душевых кабин, счетчиков воды. Выдерживает достаточно высокие и низкие температуры, подходит для использования в любых условиях. Имеет жесткую конструкцию, которая отличается высокой гибкостью и устойчивостью к механическим воздействиям.