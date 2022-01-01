Подводка Filnox 01230 50см 2шт
Арт. X16912150
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Испания
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Подводка FILNOX 50см 2шт 01230 - применяется для присоединения различной сантехнической арматуры к смесителям. Подходит для смывных бачков, душевых кабин, счетчиков воды. Выдерживает достаточно высокие и низкие температуры, подходит для использования в любых условиях. Имеет жесткую конструкцию, которая отличается высокой гибкостью и устойчивостью к механическим воздействиям.
Преимущества
- Оплетка и наконечники изготовлены из легированной стали, которая не подвергается коррозии
- Внутренняя трубка и прокладки изготовлены из нетоксичной резины