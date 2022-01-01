Преимущества

Перекачивает жидкость с включениями размером не более 15 мм

Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды

Многоканальное рабочее колесо

Поплавковый выключатель - защита от сухого хода

Дыхательный клапан

Держатель на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя

Рабочее колесо выполнено из технополимера

Два оппозитных механических уплотнения из карбида кремния в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

Камера с маслом обеспечивает долговечность механических уплотнений

Удобная ручка для транспортировки ZENIT DR BLUE P 100/2/G32V A1BM/50 292077

Всасывающая решетка из нержавеющей стали

Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля

Запатентованная защитная пластина из нержавеющей стали и особое строение насосной части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки

Однофазный двигатель сухого типа с конденсатором пускового момента

Тепловая защита двигателя - долгий срок службы

Погружной дренажный насос ZENIT DR BLUE P 100/2/G32V A1BM/50 292077 подходит как для бытового, так и для профессионального использования. Имеет долговечный чугунный корпус, два механических уплотнения из карбида кремния. Оснащен поплавком, который имеет регулируемый ход, позволяющий менять уровни включения и выключения. Данная модель предназначена для откачивания загрязненных жидкостей.