Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE P 100/2/G32V A1BM/50
Арт. rutector_100292077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной дренажный насос ZENIT DR BLUE P 100/2/G32V A1BM/50 292077 подходит как для бытового, так и для профессионального использования. Имеет долговечный чугунный корпус, два механических уплотнения из карбида кремния. Оснащен поплавком, который имеет регулируемый ход, позволяющий менять уровни включения и выключения. Данная модель предназначена для откачивания загрязненных жидкостей.
Преимущества
- Перекачивает жидкость с включениями размером не более 15 мм
- Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
- Многоканальное рабочее колесо
- Поплавковый выключатель - защита от сухого хода
- Дыхательный клапан
- Держатель на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя
- Рабочее колесо выполнено из технополимера
- Два оппозитных механических уплотнения из карбида кремния в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
- Камера с маслом обеспечивает долговечность механических уплотнений
- Удобная ручка для транспортировки ZENIT DR BLUE P 100/2/G32V A1BM/50 292077
- Всасывающая решетка из нержавеющей стали
- Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля
- Запатентованная защитная пластина из нержавеющей стали и особое строение насосной части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки
- Однофазный двигатель сухого типа с конденсатором пускового момента
- Тепловая защита двигателя - долгий срок службы