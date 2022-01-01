Преимущества

Перекачивает жидкость с включениями размером не более 15 мм

Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды

Многоканальное рабочее колесо

Поплавковый выключатель - защита от сухого ход

Дыхательный клапан

Держатель на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя

Рабочее колесо выполнено из технополимера

Два оппозитных механических уплотнения из карбида кремния в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

Камера с маслом обеспечивает долговечность механических уплотнений

Удобная ручка для транспортировки ZENIT DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50 301698

Всасывающая решетка из полипропилена с сопряженной пластиной

Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля

Запатентованная защитная пластина из нержавеющей стали и особое строение насосной части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки

Однофазный двигатель сухого типа с конденсатором пускового момента

Тепловая защита двигателя - долгий срок службы

Погружной дренажный насос ZENIT DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50 301698 - оборудование для использования в чистой и слегка загрязненной жидкости. Предназначен для откачки воды из колодцев, отвода сточных и подземных вод. Оснащен крыльчаткой многоканального типа и обеспечивает производительность 600 л/мин. Два торцевых уплотнения в масляной камере и корпус из чугуна гарантируют долгий срок службы насоса.