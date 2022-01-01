Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50
Арт. rutector_100301698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной дренажный насос ZENIT DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50 301698 - оборудование для использования в чистой и слегка загрязненной жидкости. Предназначен для откачки воды из колодцев, отвода сточных и подземных вод. Оснащен крыльчаткой многоканального типа и обеспечивает производительность 600 л/мин. Два торцевых уплотнения в масляной камере и корпус из чугуна гарантируют долгий срок службы насоса.
Преимущества
- Перекачивает жидкость с включениями размером не более 15 мм
- Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
- Многоканальное рабочее колесо
- Поплавковый выключатель - защита от сухого ход
- Дыхательный клапан
- Держатель на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя
- Рабочее колесо выполнено из технополимера
- Два оппозитных механических уплотнения из карбида кремния в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
- Камера с маслом обеспечивает долговечность механических уплотнений
- Удобная ручка для транспортировки ZENIT DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50 301698
- Всасывающая решетка из полипропилена с сопряженной пластиной
- Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля
- Запатентованная защитная пластина из нержавеющей стали и особое строение насосной части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки
- Однофазный двигатель сухого типа с конденсатором пускового момента
- Тепловая защита двигателя - долгий срок службы