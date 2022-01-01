Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50
    Арт. rutector_100301698
    Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50

      Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100301698

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос ZENIT DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50 301698 - оборудование для использования в чистой и слегка загрязненной жидкости. Предназначен для откачки воды из колодцев, отвода сточных и подземных вод. Оснащен крыльчаткой многоканального типа и обеспечивает производительность 600 л/мин. Два торцевых уплотнения в масляной камере и корпус из чугуна гарантируют долгий срок службы насоса.

        Преимущества

        • Перекачивает жидкость с включениями размером не более 15 мм
        • Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
        • Многоканальное рабочее колесо
        • Поплавковый выключатель - защита от сухого ход
        • Дыхательный клапан
        • Держатель на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя
        • Рабочее колесо выполнено из технополимера
        • Два оппозитных механических уплотнения из карбида кремния в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
        • Камера с маслом обеспечивает долговечность механических уплотнений
        • Удобная ручка для транспортировки ZENIT DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50 301698
        • Всасывающая решетка из полипропилена с сопряженной пластиной
        • Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля
        • Запатентованная защитная пластина из нержавеющей стали и особое строение насосной части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки
        • Однофазный двигатель сухого типа с конденсатором пускового момента
        • Тепловая защита двигателя - долгий срок службы