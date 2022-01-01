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Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE P 75/2/G32V A1BM/50
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE P 75/2/G32V A1BM/50
    Арт. rutector_100339199
    Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE P 75/2/G32V A1BM/50

      Погружной дренажный насос Zenit DR BLUE P 75/2/G32V A1BM/50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100339199

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос ZENIT DR BLUE P 75/2/G32V A1BM/50 339199 подойдет для бытового и профессионального использования. Погружается на глубину не более 20 метров. Используется для откачивания чистой воды, дождевых, сточных вод. Имеет экологический двигатель сухого типа с тепловой защитой, два торцевых уплотнения в масляной камере, что гарантирует долгий срок службы насоса.

        Преимущества

        • Перекачивает жидкость с включениями размером не более 15 мм
        • Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
        • Многоканальное рабочее колесо
        • Поплавковый выключатель - защита от сухого хода
        • Дыхательный клапан
        • Держатель на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя
        • Рабочее колесо выполнено из технополимера
        • Два оппозитных механических уплотнения из карбида кремния в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
        • Камера с маслом обеспечивает долговечность механических уплотнений
        • Удобная ручка для транспортировки ZENIT DR BLUE P 75/2/G32V A1BM/50 339199
        • Всасывающая решетка из нержавеющей стали
        • Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля
        • Запатентованная защитная пластина из нержавеющей стали и особое строение насосной части обеспечивает выталкивание твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки
        • Однофазный двигатель сухого типа с конденсатором пускового момента
        • Тепловая защита двигателя - долгий срок службы