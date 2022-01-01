Преимущества

Рабочее колесо, проточная часть, корпус, ручка из хромоникелевой стали AISI 304

Перекачивает воду 40°С, кратковременно до 90°С (максимум 3 минуты)

Тройное механическое уплотнение, состоящее из: двойное уплотнение в масляной камере, со смазкой пищевым маслом, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

Ручка для удобства при транспортировке ZENIT DR-Steel 55/2M 383664

Решетка позволяет превратить насос в насос “dry floor” - при помощи двух подкладок можно опустить мин. уровень всасывания до 5 мм

Система охлаждения гарантирует постоянство характеристик даже тогда, когда насос частично выступает из жидкости

Вертикальный регулятор уровня рекомендуется для установки в колодцы небольших размеров (опция)

Погружной дренажный насос ZENIT DR-Steel 55/2M 383664 предназначен для перекачивания воды с твердыми частицами размером до 12 мм из колодцев и прудов, для сбора грунтовой воды. Имеет водяное охлаждение двигателя, что обеспечивает надежную защиту от перегрева. При изготовлении использовалась хромоникелевой стали AISI 304, что гарантирует износостойкость изделия.