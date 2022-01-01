Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 55/2M
Арт. rutector_100383664
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|елочка 1 1/4
- Погружной дренажный насос ZENIT DR-Steel 55/2M 383664 предназначен для перекачивания воды с твердыми частицами размером до 12 мм из колодцев и прудов, для сбора грунтовой воды. Имеет водяное охлаждение двигателя, что обеспечивает надежную защиту от перегрева. При изготовлении использовалась хромоникелевой стали AISI 304, что гарантирует износостойкость изделия.
Преимущества
- Рабочее колесо, проточная часть, корпус, ручка из хромоникелевой стали AISI 304
- Перекачивает воду 40°С, кратковременно до 90°С (максимум 3 минуты)
- Тройное механическое уплотнение, состоящее из: двойное уплотнение в масляной камере, со смазкой пищевым маслом, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
- Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- Ручка для удобства при транспортировке ZENIT DR-Steel 55/2M 383664
- Решетка позволяет превратить насос в насос “dry floor” - при помощи двух подкладок можно опустить мин. уровень всасывания до 5 мм
- Система охлаждения гарантирует постоянство характеристик даже тогда, когда насос частично выступает из жидкости
- Вертикальный регулятор уровня рекомендуется для установки в колодцы небольших размеров (опция)