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Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 55/2M
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 55/2M
    Арт. rutector_100383664
    Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 55/2M

      Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 55/2M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100383664

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос ZENIT DR-Steel 55/2M 383664 предназначен для перекачивания воды с твердыми частицами размером до 12 мм из колодцев и прудов, для сбора грунтовой воды. Имеет водяное охлаждение двигателя, что обеспечивает надежную защиту от перегрева. При изготовлении использовалась хромоникелевой стали AISI 304, что гарантирует износостойкость изделия.

        Преимущества

        • Рабочее колесо, проточная часть, корпус, ручка из хромоникелевой стали AISI 304
        • Перекачивает воду 40°С, кратковременно до 90°С (максимум 3 минуты)
        • Тройное механическое уплотнение, состоящее из: двойное уплотнение в масляной камере, со смазкой пищевым маслом, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
        • Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
        • Ручка для удобства при транспортировке ZENIT DR-Steel 55/2M 383664
        • Решетка позволяет превратить насос в насос “dry floor” - при помощи двух подкладок можно опустить мин. уровень всасывания до 5 мм
        • Система охлаждения гарантирует постоянство характеристик даже тогда, когда насос частично выступает из жидкости
        • Вертикальный регулятор уровня рекомендуется для установки в колодцы небольших размеров (опция)