Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 75/2M

Преимущества:

Проточная часть насоса, рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали;

Водяное охлаждение двигателя.

Дренажный насос DR-Steel 75/2M используется для перекачивания слабо загрязненной воды с температурой не более 40°C. Также подходит для обработки жидкости, содержащей взвешенные частицы, диаметр которых не превышает 12 миллиметров. В основе оборудования лежит электрический мотор с потребляемой мощностью 0,75 кВт. Благодаря водяному охлаждению двигатель не перегревается. Питание осуществляется от стандартной сети с током 220 В. Рабочие элементы устройства изготовлены из качественной нержавеющей стали.