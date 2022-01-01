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Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 75/2M
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 75/2M
    Арт. rutector_100383665
    Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 75/2M

      Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 75/2M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100383665

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос DR-Steel 75/2M используется для перекачивания слабо загрязненной воды с температурой не более 40°C. Также подходит для обработки жидкости, содержащей взвешенные частицы, диаметр которых не превышает 12 миллиметров. В основе оборудования лежит электрический мотор с потребляемой мощностью 0,75 кВт. Благодаря водяному охлаждению двигатель не перегревается. Питание осуществляется от стандартной сети с током 220 В. Рабочие элементы устройства изготовлены из качественной нержавеющей стали.

        Преимущества:

        • Проточная часть насоса, рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали;
        • Водяное охлаждение двигателя.