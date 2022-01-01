Погружной дренажный насос Zenit DR-Steel 75/2M
Арт. rutector_100383665
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос DR-Steel 75/2M используется для перекачивания слабо загрязненной воды с температурой не более 40°C. Также подходит для обработки жидкости, содержащей взвешенные частицы, диаметр которых не превышает 12 миллиметров. В основе оборудования лежит электрический мотор с потребляемой мощностью 0,75 кВт. Благодаря водяному охлаждению двигатель не перегревается. Питание осуществляется от стандартной сети с током 220 В. Рабочие элементы устройства изготовлены из качественной нержавеющей стали.
Преимущества:
- Проточная часть насоса, рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали;
- Водяное охлаждение двигателя.