Преимущества

Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды

Поплавковый выключатель - защита от сухого хода

Ручка из нержавеющей стали AISI 304 для транспортировки ZENIT DRE 50/2/G32V AOBM-E 44807

Экологический сухой двигатель

Тепловая защита двигателя - долгий срок службы

Защитная система от засорения - специальная обработка гидравлической части обеспечивает выталкивание взвешенных твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки

Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник

Всасывающая решетка из нержавеющей стали

Многоканальное рабочее колесо

Внутренний конденсатор

Погружной дренажный насос ZENIT DRE 50/2/G32V AOBM-E 44807 - устройство для бытового использования. Имеет экологический двигатель, одно уплотнение из карбида кремния и сальник. Отличается высокой прочностью благодаря чугунному корпусу. Модель используется для дренажных работ, способна перекачивать загрязненную воду с частицами диаметром 15 мм.