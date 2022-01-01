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Погружной дренажный насос Zenit DRE 50/2/G32V AOBM-E
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной дренажный насос Zenit DRE 50/2/G32V AOBM-E
    Арт. rutector_100044807
    Погружной дренажный насос Zenit DRE 50/2/G32V AOBM-E

      Погружной дренажный насос Zenit DRE 50/2/G32V AOBM-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100044807

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной дренажный насос ZENIT DRE 50/2/G32V AOBM-E 44807 - устройство для бытового использования. Имеет экологический двигатель, одно уплотнение из карбида кремния и сальник. Отличается высокой прочностью благодаря чугунному корпусу. Модель используется для дренажных работ, способна перекачивать загрязненную воду с частицами диаметром 15 мм.

        Преимущества

        • Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
        • Поплавковый выключатель - защита от сухого хода
        • Ручка из нержавеющей стали AISI 304 для транспортировки ZENIT DRE 50/2/G32V AOBM-E 44807
        • Экологический сухой двигатель
        • Тепловая защита двигателя - долгий срок службы
        • Защитная система от засорения - специальная обработка гидравлической части обеспечивает выталкивание взвешенных твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки
        • Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
        • Всасывающая решетка из нержавеющей стали
        • Многоканальное рабочее колесо
        • Внутренний конденсатор