Погружной дренажный насос Zenit DRE 50/2/G32V AOBM-E
Арт. rutector_100044807
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной дренажный насос ZENIT DRE 50/2/G32V AOBM-E 44807 - устройство для бытового использования. Имеет экологический двигатель, одно уплотнение из карбида кремния и сальник. Отличается высокой прочностью благодаря чугунному корпусу. Модель используется для дренажных работ, способна перекачивать загрязненную воду с частицами диаметром 15 мм.
Преимущества
- Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
- Поплавковый выключатель - защита от сухого хода
- Ручка из нержавеющей стали AISI 304 для транспортировки ZENIT DRE 50/2/G32V AOBM-E 44807
- Экологический сухой двигатель
- Тепловая защита двигателя - долгий срок службы
- Защитная система от засорения - специальная обработка гидравлической части обеспечивает выталкивание взвешенных твердых тел и предотвращает блокировку крыльчатки
- Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
- Всасывающая решетка из нержавеющей стали
- Многоканальное рабочее колесо
- Внутренний конденсатор