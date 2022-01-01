Погружной фекальный насос Zenit DG BLUE 75/2/G40V AOBM/50
Арт. rutector_100069147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной фекальный насос ZENIT DG BLUE 75/2/G40V AOBM/50 69147 используется в бытовом и жилом помещении для перекачивания загрязненных и канализационных жидкостей. Оснащен системой термозащиты для отключения двигателя при перегреве. Корпус и гидравлическая часть изготовлены из чугуна, что обеспечивает высокую прочность. Насос снабжен поплавком, который имеет регулируемый ход, позволяющий менять уровни включения и выключения устройства.
Преимущества
- Перекачивает жидкость с включениями размером не более 40 мм
- Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
- Насос с глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком
- Рабочее колесо выполнено из технополимера
- Поплавковый выключатель - защита от сухого хода
- Прорезь на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя
- Опора из противоударного полипропилена
- Два оппозитные механические уплотнения из карбида кремния и граффито-глиноземной смеси в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
- Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля
- Однофазный двигатель сухого типа с тепловой защитой и конденсатором пускового момента, встроенного в корпус насоса
- Удобная ручка для транспортировки