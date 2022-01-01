Преимущества

Перекачивает жидкость с включениями размером не более 40 мм

Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды

Насос с глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком

Рабочее колесо выполнено из технополимера

Поплавковый выключатель - защита от сухого хода

Прорезь на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя

Опора из противоударного полипропилена

Два оппозитные механические уплотнения из карбида кремния и граффито-глиноземной смеси в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля

Однофазный двигатель сухого типа с тепловой защитой и конденсатором пускового момента, встроенного в корпус насоса

Удобная ручка для транспортировки

Погружной фекальный насос ZENIT DG BLUE 75/2/G40V AOBM/50 69147 используется в бытовом и жилом помещении для перекачивания загрязненных и канализационных жидкостей. Оснащен системой термозащиты для отключения двигателя при перегреве. Корпус и гидравлическая часть изготовлены из чугуна, что обеспечивает высокую прочность. Насос снабжен поплавком, который имеет регулируемый ход, позволяющий менять уровни включения и выключения устройства.