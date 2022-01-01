Погружной фекальный насос Zenit DG-Steel 37/2M
Арт. rutector_100383667
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной фекальный насос ZENIT DG-Steel 37/2M 383667 предназначен для перекачивания жидкости с твердыми фракциями размером до 25 мм. Оснащен надежной системой охлаждения. Поплавковый выключатель включает устройство при высоком уровне воды и отключает при низком.
Преимущества
- Корпус, вал, оболочка двигателя, решетка и ручка изготовлены из хромоникелевой стали
- Водяное охлаждение двигателя
- Перекачивает воду 40°С, кратковременно до 90°С (максимум 3 минуты)
- Тройное механическое уплотнение, состоящее из: двойное уплотнение в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
- Перекачивает грязную воду с частицами диаметром до 25 мм
- Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- Ручка для удобства при транспортировке ZENIT DG-Steel 37/2M 383667
- Система охлаждения гарантирует постоянство характеристик даже тогда, когда насос частично выступает из жидкости