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Погружной фекальный насос Zenit DG-Steel 37/2M
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Грязевые и дренажные насосы
    Погружной фекальный насос Zenit DG-Steel 37/2M
    Арт. rutector_100383667
    Погружной фекальный насос Zenit DG-Steel 37/2M

      Погружной фекальный насос Zenit DG-Steel 37/2M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100383667

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной фекальный насос ZENIT DG-Steel 37/2M 383667 предназначен для перекачивания жидкости с твердыми фракциями размером до 25 мм. Оснащен надежной системой охлаждения. Поплавковый выключатель включает устройство при высоком уровне воды и отключает при низком.

        Преимущества 

        • Корпус, вал, оболочка двигателя, решетка и ручка изготовлены из хромоникелевой стали
        • Водяное охлаждение двигателя
        • Перекачивает воду 40°С, кратковременно до 90°С (максимум 3 минуты)
        • Тройное механическое уплотнение, состоящее из: двойное уплотнение в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
        • Перекачивает грязную воду с частицами диаметром до 25 мм
        • Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
        • Ручка для удобства при транспортировке ZENIT DG-Steel 37/2M 383667
        • Система охлаждения гарантирует постоянство характеристик даже тогда, когда насос частично выступает из жидкости