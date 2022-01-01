Преимущества

Корпус, вал, оболочка двигателя, решетка и ручка изготовлены из хромоникелевой стали

Водяное охлаждение двигателя

Перекачивает воду 40°С, кратковременно до 90°С (максимум 3 минуты)

Тройное механическое уплотнение, состоящее из: двойное уплотнение в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

Перекачивает грязную воду с частицами диаметром до 25 мм

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

Ручка для удобства при транспортировке ZENIT DG-Steel 37/2M 383667

Система охлаждения гарантирует постоянство характеристик даже тогда, когда насос частично выступает из жидкости

Погружной фекальный насос ZENIT DG-Steel 37/2M 383667 предназначен для перекачивания жидкости с твердыми фракциями размером до 25 мм. Оснащен надежной системой охлаждения. Поплавковый выключатель включает устройство при высоком уровне воды и отключает при низком.