Преимущества

Корпус, вал, оболочка двигателя, решетка и ручка изготовлены из хромоникелевой стали

Водяное охлаждение двигателя

Перекачивает воду 40°С, кратковременно до 90°С (максимум 3 минуты)

Тройное механическое уплотнение, состоящее из: двойное уплотнение в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

Перекачивает грязную воду с частицами диаметром до 40 мм

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

Ручка для удобства при транспортировке ZENIT DG-Steel 75/2M 383669

Система охлаждения гарантирует постоянство характеристик даже тогда, когда насос частично выступает из жидкости

Погружной фекальный насос ZENIT DG-Steel 75/2M 383669 применяется в санитарных и водопроводных системах. Способен обрабатывать загрязненную воду с твердыми частицами размером до 40 мм. Корпус изготовлен из хромоникелевой стали, обладающей высокими антикоррозионными свойствами. Оснащен экологическим сухим двигателем и системой охлаждения.